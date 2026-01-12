x
12 января 2026
12 января 2026
Наука и Хайтек

Малайзия и Индонезия заблокировали Grok, обвинив его в создании порнографии

время публикации: 12 января 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 11:54
Малайзия и Индонезия заблокировали Grok, обвинив его в создании порнографии
Малайзия и Индонезия приняли решение о блокировке чатбота Илона Маска Grok из-за того, что он позволяет создавать порнографические изображения с использованием технологии deepfake. Об этом сообщает BBC. По словам представителей стран, речь идет и о детской порнографии.

"Использование Grok для создания откровенных сексуальных сцен – нарушение прав человека, его достоинства, безопасности в интернете. Мы призываем платформу X предоставить разъяснения по данному вопросу", – заявила министр связи и цифровой информации Индонезии Меюта Хафид.

Вопрос находится на повестке дня и в других странах, в частности, в государствах Евросоюза и Великобритании. Министр по делам технологии Лиз Кендалл заявила, что она поддержит регулятора Ofcom, если тот примет решение о блокировке социальной сети X.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел консультации по данному вопросу с главами правительств Австралии и Канады. Государства готовятся к принятию совместных мер.

