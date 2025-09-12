Психологи: "нарциссы" тянутся к определенному типу новостей

Исследование, опубликованное в Journal of Research in Personality, показывает, что люди с выраженным антагонистическим нарциссизмом чаще выбирают антисоциальные новости и меньше интересуются материалами о просоциальных поступках. Такая склонность, как предполагают ученые, связана с более низким уровнем эмпатии и потребностью в сильных стимулах – характеристиками, типичными для антагонистических форм нарциссизма.

"Нарциссы" обычно демонстрируют завышенное чувство собственной значимости, фиксацию на статусе и снисходительное отношение к другим. Ранее многие исследования сосредотачивались на их поведении в межличностных взаимодействиях, где они выступают как "главные действующие лица", и часто выявляли у них манипулятивные и враждебные модели поведения. Однако социальное взаимодействие не ограничивается личными контактами – оно также включает наблюдение за окружающим миром, в том числе через новости и медиа.

Ученые выдвинули гипотезу, что "нарциссы", особенно с выраженными антагонистическими чертами – такими как высокомерие и склонность к агрессии, – могут отдавать предпочтение антисоциальным новостям, так как они лучше отражают их собственное мировоззрение. Основываясь на теории соответствия личности и среды, исследователи предполагают, что люди чаще выбирают ту среду и информацию, которые созвучны их личным особенностям и ценностям. В таком контексте "нарциссы" могут легче воспринимать антисоциальный контент и с меньшим интересом относиться к просоциальным историям.

В исследовании было проведено два основных эксперимента и несколько пилотных, направленных на создание и проверку задания с новостными заголовками. Сначала команда разработала и протестировала заголовки, разделенные на антисоциальные, просоциальные и нейтральные. Они убедились, что эти варианты действительно различаются по предполагаемому социальному влиянию, но при этом одинаково интересны для чтения. Это позволило исследователям выявить влияние нарциссических черт на выбор новостей, исключив такие факторы, как новизна или эффект сенсационности.

Антисоциальные заголовки включали, например: "Руководитель домогается нескольких стажеров" или "Мать и дочь кидают камни в спящих животных в зоопарке". К просоциальным относились: "Резкий рост числа доноров крови" и "Прохожий помог слепому мужчине подняться после падения". Нейтральные представляли собой описания событий и фактов, например: "Первые пассажиры протестировали высокоскоростные вакуумные капсулы" или "250 миллионов пользователей заходят в Snapchat ежедневно".

В первом крупном эксперименте 253 добровольца прошли опрос на уровень нарциссизма, а затем из тридцати предложенных заголовков выбрали десять, которые хотели бы прочитать. Заголовки были равномерно распределены между тремя категориями. Анализ показал, что участники с более высоким уровнем антагонистического нарциссизма чаще выбирали антисоциальные новости и реже – просоциальные, чем люди с низкими показателями по этой черте.

Во втором эксперименте результаты подтвердились на новой выборке из 294 участников. На этот раз ученые также оценивали три ключевые черты, которые могли объяснить поведение "нарциссов": их социальные мотивы, уровень эмпатии и склонность к поиску острых ощущений. Идея заключалась в том, что "нарциссы" выбирают антисоциальный контент не просто из-за интереса к нему, а потому, что он лучше соответствует их личностным характеристикам.

Выяснилось, что нарциссические личности проявляют меньшую эмпатию и сильнее стремятся к интенсивным и новым впечатлениям. Обе эти черты были связаны с более выраженной склонностью к антисоциальным новостям и меньшим интересом к просоциальным материалам. При этом статистический анализ показал, что именно низкая эмпатия и высокая жажда острых ощущений объясняют связь между нарциссизмом и предпочтениями в потреблении новостей. В целом, оба исследования демонстрируют, что антагонистический нарциссизм связан с избирательным вниманием к антисоциальной информации. В первом исследовании эффект проявлялся в том, что "нарциссы" чаще выбирали антисоциальные заголовки и реже – просоциальные. Во втором эксперименте эта тенденция объяснялась в большей степени их сниженным интересом к просоциальным историям.