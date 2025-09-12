Обнаружена удивительная связь между диетой и близорукостью

Согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Ophthalmology, питание с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, главным образом присутствующих в рыбьем жире, может снизить вероятность развития близорукости (миопии) у детей. В то же время употребление большого количества насыщенных жиров – например, из сливочного масла, пальмового масла и красного мяса – наоборот, повышает риск возникновения этого нарушения зрения. Ученые подчеркивают, что число случаев миопии в мире неуклонно растет, особенно в странах Восточной Азии, и, по прогнозам, к 2050 году близорукостью будет страдать примерно половина населения Земли.

К основным факторам риска они относят чрезмерное использование гаджетов, недостаток времени на свежем воздухе и генетическую предрасположенность. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ω-3 ПНЖК), которые организм не может вырабатывать самостоятельно и получает только с пищей, известны своей пользой при лечении и профилактике различных хронических заболеваний глаз, например синдрома сухого глаза и возрастной макулярной дегенерации. Однако их возможная роль в защите от миопии до конца не изучена, так как предыдущие исследования носили в основном экспериментальный характер и не проводились на людях.

Чтобы прояснить этот вопрос, ученые обследовали 1005 детей из Китая в возрасте 6-8 лет. Участники были случайным образом выбраны из популяции, включенной в исследование зрения детей в Гонконге, где ведется наблюдение за развитием глазных заболеваний и факторов риска. Зрение детей проверялось, а их питание оценивалось по анкетам, которые заполняли родители. В опросник вошли 280 продуктов, сгруппированных в 10 категорий: хлеб, крупы, макароны и рис/лапша; овощи и бобовые; фрукты; мясо; рыба; яйца; молочные продукты; напитки; закуски, жиры и масла; супы.

На основании анкет родители детей предоставили данные, по которым исследователи рассчитали уровень потребления энергии, белков, углеводов, общего и разных видов жиров (насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных), холестерина, а также ряда микроэлементов и витаминов, включая железо, кальций, витамины А и С, клетчатку, крахмал и сахар. Также был оценен образ жизни детей: сколько времени они проводили на свежем воздухе во время игр и спорта, сколько занимались чтением и письмом, а также сколько сидели перед экранами как в будни, так и в выходные.

В итоге оказалось, что миопия выявлена примерно у четверти участников (276 детей, или 27,5%). При этом дети, чье питание было богаче омега-3 жирными кислотами, имели меньший риск развития близорукости. Длина глаза (аксиальная длина), измеряемая от роговицы до сетчатки и служащая важным показателем прогрессирования миопии, оказалась наибольшей у 25% детей с самым низким уровнем потребления омега-3 жирных кислот. Этот результат сохранялся даже после учета таких факторов, как возраст, пол, индекс массы тела, время, проведенное за близкой работой и на свежем воздухе, а также наличие близорукости у родителей.

Напротив, самые короткие значения аксиальной длины наблюдались у 25% детей, чей рацион содержал наибольшее количество омега-3. Похожая тенденция выявилась и при оценке циклоплегического сферического эквивалента (СЭ), который отражает степень рефракционной ошибки: у детей с низким уровнем потребления омега-3 показатели были хуже, тогда как у тех, кто получал их больше, – лучше. Вместе с тем у детей, чья диета была богата насыщенными жирами, картина была противоположной: у 25% с самым высоким их потреблением аксиальная длина и показатели СЭ были хуже, чем у детей, которые ели меньше таких жиров. Для других питательных веществ связи с миопией обнаружено не было.