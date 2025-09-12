Обнаружена связь между одиночеством и физической болью

Новое международное исследование выявило, что одиночество тесно связано с физической болью, и значительную роль в этом играет психологический стресс. Работа, опубликованная в Scientific Reports, подчеркивает возможное влияние одиночества на здоровье на протяжении всей взрослой жизни и поднимает вопрос о том, каким образом культурные и социальные факторы могут формировать этот опыт.

Некоторые исследователи предполагают, что одиночество является своеобразной психологической болью, указывающей на неудовлетворённые социальные потребности. Другие считают, что его воздействие может быть косвенным – через стресс, нарушения сна или изменения в работе иммунной системы. Несмотря на существующие гипотезы, лишь ограниченное количество работ рассматривало связь между одиночеством и физической болью в глобальном контексте. Кроме того, остается мало исследований, которые изучают, какую роль психологический стресс и проблемы со здоровьем могут играть в объяснении или статистическом подтверждении этой связи. Настоящее исследование было направлено на то, чтобы восполнить эти пробелы, опираясь на широкий кросс-культурный массив данных.

Ученые проанализировали данные опроса Gallup World Poll, проведенного в 2023-2024 годах. В исследование вошли ответы 256 760 человек в возрасте от 15 до 100 лет из 139 стран. Участникам задавали вопросы о физическом и психическом здоровье, социальных связях и эмоциях, которые они испытывали накануне. Одиночество оценивалось по одному вопросу: чувствовал ли человек себя одиноким большую часть предыдущего дня. Утвердительно ответили около 22,7% опрошенных. Физическая боль определялась на основе вопроса о ее наличии в течение большей части дня. Под проблемами со здоровьем понимались любые состояния, мешающие повседневной активности, а психологический стресс фиксировался по наличию грусти, злости, стресса или тревоги.

После статистической корректировки исследователи выявили, что у людей, испытывавших одиночество, вероятность сообщать о физической боли была выше, так же как и частота упоминаний о проблемах со здоровьем и психологическом стрессе, по сравнению с теми, кто не ощущал себя одиноким. У людей, испытывающих одиночество, вероятность столкнуться с физической болью оказалась в 2,1 раза выше, с проблемами со здоровьем – в 1,8 раза выше, а риск психологического стресса увеличивался на 25,8%.

Эти зависимости сохранялись даже после учета демографических характеристик, таких как возраст, пол, уровень образования, доход, семейное положение и занятость, а также факторов социальной поддержки – например, наличия друзей или родственников, на которых можно опереться, или удовлетворенности возможностями для общения. Анализ причин показал, что ключевым звеном, объясняющим связь между одиночеством и болью, выступает именно стресс. Женщины в исследовании чаще, чем мужчины, сообщали об ощущении одиночества, наличии боли и переживании стресса. При этом связь между одиночеством и болью у них была несколько сильнее. В то же время различий между возрастными группами почти не наблюдалось: как молодые, так и пожилые люди, испытывающие одиночество, чаще жаловались на боль.

Кроме того, одинокие люди обычно сталкивались с большими социальными трудностями. Они чаще оказывались не состоящими в браке, разведенными или вдовцами, были безработными, имели низкий доход или работали неполный день. У них также реже было высшее образование. И хотя многие из них говорили, что имеют кого-то, на кого могут положиться, по сравнению с не одинокими людьми они значительно реже сообщали о прочной социальной поддержке и удовлетворённости возможностями для общения.

Кросс-культурный анализ показал заметные различия в том, как одиночество, стресс и боль проявляются в разных странах. В ряде государств с низким уровнем дохода показатели были высокими, однако эта тенденция не следовала четкой логике экономического развития. В одних странах связь между одиночеством и болью почти не наблюдалась, тогда как в других она была ярко выражена. Несмотря на широкую географию и масштаб исследования, авторы подчеркнули, что их выводы не позволяют установить прямую причинно-следственную связь. Так как данные имеют поперечный характер, пока нельзя сказать, вызывает ли одиночество боль, приводит ли боль к одиночеству или оба фактора взаимно усиливают друг друга. Чтобы проследить эту динамику во времени, необходимы дальнейшие исследования с использованием продольных данных.