Израильские ученые выявили связь между вирусом COVID-19 и риском рака легких

Ученые из Еврейского университета Иерусалима раскрыли механизм, при помощи которого белок вируса SARS-CoV-2 может способствовать развитию опухолей в легких.

Пандемия оставила после себя множество вопросов о долгосрочных последствиях COVID-19. В новой работе, опубликованной в журнале Frontiers in Immunology, ученые обнаружили потенциальную биологическую цепочку, связывающую перенесенную инфекцию с риском возникновения онкологии.

В центре внимания оказался спайковый белок вируса, который запускает каскад воспалительных реакций и способствует образованию рубцов в легочной ткани. Исследователи проанализировали данные более 166000 пациентов, что позволило выявить статистически значимое повышение риска рака легких у переболевших COVID-19, особенно среди курильщиков. Причем для рака мочевого пузыря или полости рта подобной корреляции не наблюдалось, что указывает на специфическое воздействие вируса именно на респираторную систему.

Главную роль в обнаруженном молекулярном механизме играет фермент тимидинфосфорилаза (TYMP). Его активация, вызванная вирусным белком, приводит к повреждению тканей, усилению рубцевания.

Вирус фактически перестраивает иммунную среду легких, создавая благоприятные условия для развития раковых клеток. Хотя абсолютный риск для каждого отдельного человека остается небольшим, для групп риска, в том числе для курильщиков, эти данные имеют важное значение.

Открытие фермента TYMP как центрального звена в механизме, провоцирующем рак легких после ковида, дает медикам новую мишень для терапии: блокирование этого фермента может помочь не только в профилактике рака, но и в лечении хронических поражений легких после COVID-19.

Соавтор работы профессор Алекс Гилелес-Гиллель подчеркивает важность полученных результатов: "Выявив роль центральную роль фермента TYMP, мы можем разработать стратегии, направленные на уменьшение долгосрочного повреждения легких".