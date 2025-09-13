Длинные ресницы воспринимаются как признак открытости к случайным отношениям

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что ресницы длиной примерно в треть ширины глаза воспринимаются людьми как самые привлекательные и свидетельствующие о хорошем здоровье. Ресницы как более короткие, так и длиннее этого "оптимального" значения оценивались менее благосклонно. При этом участники эксперимента интерпретировали слишком длинные ресницы как признак сексуальной открытости, то есть таких людей считали более склонными к случайным отношениям. Результаты были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

Очень короткие ресницы могут ассоциироваться с плохим здоровьем или старением, а слишком длинные или явно искусственные – выглядеть неестественно или нездорово. С эволюционной точки зрения ресницы защищают глаза от пыли, света и потока воздуха, поэтому их состояние может служить косвенным показателем здоровья. Симметричные ресницы усиливают ощущение гармонии и красоты лица. У женщин длинные ресницы часто связывают с женственностью, молодостью и репродуктивной функцией, а у мужчин более короткие, но заметные ресницы создают впечатление здорового и гармоничного лица.

Команда ученых хотела выяснить, совпадают ли представления людей о здоровье и привлекательности с длиной ресниц и могут ли длинные ресницы также сигнализировать о сексуальной открытости. Исследователи отметили, что хотя большинство предпочитает ресницы средней длины как признак привлекательности, популярность косметических процедур вроде наращивания ресниц может отражать другие социальные сигналы. Таким образом, по его предположению, очень длинные ресницы могут восприниматься как менее привлекательные, но при этом указывать на сексуальную доступность.

В исследовании участвовали 120 человек из Великобритании, набранных через платформу Prolific. Среди них было 77 мужчин, средний возраст участников составил 32 года. Для проверки гипотез ученые использовали программу Daz3D, создавая компьютерные изображения женских лиц четырех этнических групп: азиаток, чернокожих, индианок и белых. Для каждой группы он подготовил 11 вариантов каждого лица, различающихся только длиной ресниц – от отсутствующих до половины ширины глаза. Участникам показывали эти изображения и просили оценить, насколько здоровой, привлекательной и сексуально восприимчивой они считают каждую женщину.

Результаты показали, что восприятие здоровья и привлекательности соответствует форме перевернутой буквы U: наивысшие оценки давались ресницам длиной примерно в треть ширины глаза (соотношение около 0,33). Более короткие и более длинные ресницы воспринимались как менее здоровые и привлекательные. Этот эффект наблюдался во всех этнических группах и независимо от пола участников.

При этом оценки сексуальной восприимчивости демонстрировали другую тенденцию. Женщины с длинными ресницами считались более открытыми к сексу, даже если те же ресницы воспринимались как менее привлекательные или здоровые. То есть очень длинные ресницы могли служить сигналом возможной готовности к краткосрочным или случайным отношениям.