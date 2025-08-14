Пчелы и лягушки помогают израильским ученым бороться с супербактериями

Ученые из Еврейского университета Иерусалима показали, что комбинация природных антимикробных пептидов может замедлить развитие устойчивости бактерий к антибиотикам и помочь птицефабрикам и фермам.

Устойчивость к антибиотикам становится серьезной угрозой не только в больницах, но и в сельском хозяйстве. От птицефабрик до молочных ферм чрезмерное использование антибиотиков привело к появлению супербактерий, которые угрожают животным, растениям и человеку. Ученые нашли решение проблемы в природных защитных механизмах пчел и лягушек. Работа опубликована в журнале iScience.

Пептиды (короткие цепочки аминокислот, из которых строятся белки) являются частью иммунной системы практически всех организмов. Ученые обнаружили, что антимикробные пептиды разных организмов могут работать вместе.

"Бактерии умны. Когда вы их атакуете одним оружием, они хорошо умеют уклоняться, – говорит соавтор работы профессор Цви Хиюка. – Но, когда мы использовали два пептида одновременно, мы перекрыли им все пути к отступлению".

Ученые сосредоточились золотистом стафилококке – патогене, ответственном за устойчивые инфекции у животных и людей. Команда использовала три антимикробных пептида: один – от пчел, другой – от лягушек и третий, синтезированный в лаборатории. Ученые наблюдали эволюцию бактерии под действием пептидов.

Когда бактерии подвергались воздействию одного пептида, они быстро развивали устойчивость с помощью генетических мутаций. Но когда работали два пептида, бактерии мутировали меньше и оставались уязвимыми. Бактерии как бы "терялись" и не "понимали", куда им эволюционировать.

Природные пептиды могут снизить зависимость от синтетических антибиотиков. "Эти пептиды являются частью собственной защитной системы природы. Животные используют их миллионы лет, – говорит соавтор работы профессор Йонатан Фридман. – Заимствуя их у природы и используя разумно, мы можем склонить чашу весов в нашу пользу".

Полученные результаты помогут разработать новые кормовые добавки, которые держат инфекции под контролем. Это дает надежду на поддержание здоровья животных без антибиотиков.