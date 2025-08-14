Израильский стартап меняет логику процессоров для работы ИИ

Инженеры стартапа NeoLogic утверждают, что разработали технологию, способную сократить энергопотребление серверных процессоров на 50% при уменьшении площади чипа на 40%.

Когда израильская компания NeoLogic в 2021 году заявила о разработке более энергоэффективных процессоров для ИИ-серверов, индустрия встретила идею скептически. Основатели компании столкнулись с мнением, что инновации в синтезе логики и проектировании схем уже невозможны из-за зрелости технологий.

Но стартап продолжил работу и создал одноуровневые логические элементы с высокой разветвленностью входов – до 32 входов вместо традиционных 4. Эта технология обещает сократить количество транзисторов в цифровых схемах в 3 раза, оставаясь совместимой с производственными процессами от 130 нм до 2 нм.

По словам основателей NeoLogic, сегодня более плотная упаковка транзисторов уже нереальна, но есть другой путь повышения производительности – упрощение логики. В каком-то смысле NeoLogic "воскрешает" закон Мура (его классическая формулировка: плотность транзисторов на чипе удваивается каждые полтора года), но на уровне логики, а не физики.

Разработка нацелена на работу с ИИ. При обучении ИИ-моделей критически важную роль играет операция матричного умножения. Это именно та область, где технология NeoLogic должна показать максимальную эффективность. Процессор NeoLogic позволяет выполнить операции матричного умножение во много раз быстрее.

Компания уже работает с двумя крупными партнерами над дизайном серверных процессоров и планирует создать одноядерный тестовый чип к концу года, а коммерческие процессоры для дата-центров – к 2027 году. NeoLogic привлек $10 миллионов в раунде серии A, сообщает TechCrunch.

Учитывая ожидаемое удвоение энергопотребления дата-центров в ближайшие четыре года, потенциальная экономия энергии дата-центров до 30% делает технологию NeoLogic особенно привлекательной для рынка.