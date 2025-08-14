У кошек деменция развивается так же, как у людей. Новое исследование

Исследователи из Эдинбургского университета изучили мозг 25 кошек, которые после смерти проявляли симптомы деменции – спутанность сознания, нарушения сна и усиленное мяуканье – с целью найти новые методы лечения как для кошек, так и для людей, пишет Sky News.

В мозге этих животных было обнаружено накопление бета-амилоида – токсичного белка, являющегося одним из ключевых признаков болезни Альцгеймера. Благодаря этому открытию ученые назвали кошек "идеальной естественной моделью болезни Альцгеймера". Микроскопический анализ показал скопление бета-амилоида в синапсах пожилых кошек. Синапсы отвечают за передачу информации между нервными клетками, а их разрушение приводит к ухудшению памяти и когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Ученые надеются, что их результаты помогут лучше понять, каким образом бета-амилоид вызывает потерю памяти и когнитивные нарушения у кошек, а также предоставят модель для изучения деменции у людей.

Ранее для исследований использовались генетически модифицированные грызуны, которые по природе не подвержены деменции. Специалисты отмечают, что полученные данные могут помочь в создании новых способов лечения болезни Альцгеймера и улучшить подходы к борьбе с деменцией у кошек.