После теракта в Сиднее во Франции усилена охрана синагог и других еврейских объектов

После теракта в Сиднее глава МВД Франции Лоран Нуньес распорядился усилить меры безопасности вокруг еврейских объектов.

По информации Le Monde, глава МВД направил префектам указание сохранять "максимальную бдительность" и укрепить охрану религиозных мероприятий и массовых собраний, в том числе в период Хануки (14–22 декабря). В частности, предписано усилить присутствие сил правопорядка вокруг синагог.

Издание Nice-Matin сообщило, что мэр Ниццы Кристиан Эстрози дополнительно обратился к префекту департамента с просьбой усилить охрану и меры безопасности на время празднования Хануки.