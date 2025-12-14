x
14 декабря 2025
14 декабря 2025
14 декабря 2025
последняя новость: 18:54
Израиль

Задержаны четверо арабов из Яффо, участвовавших в протестном шествии

время публикации: 14 декабря 2025 г., 18:54 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 18:55

Пресс-служба полиции сообщила о задержании четырех участников протестного шествия в Яффо, которое состоялось днем ранее после нападения на женщину-водителя. Задержанным около 20 лет.

Полиция отмечает, что проведение шествия не было согласовано заранее, а его участники скандировали экстремистские лозунги. В частности, полиция приводит следующие "кричалки": "Духом и кровью освободим тебя, Яффо", "Передайте шакалам ШАБАКа, что мы их не боимся".

В сообщении полиции говорится, что действия задержанных представляли угрозу для общественного порядка и общественной безопасности.

Днем ранее, в Яффо в ходе конфликта трое подозреваемых распылили в лицо женщине-водительнице перечный газ и затем скрылись. Пострадавшая самостоятельно добралась до больницы, где ей была оказана медицинская помощь.

После этого случая в арабском сегменте соцсетей появились сообщения, что пострадавшая была арабкой, нападавшие – евреи, а сам инцидент произошел на почве ненависти.

В воскресенье, 14 декабря, полиция опубликовала фотографию трех мужчин, предположительно, причастных к нападению.

