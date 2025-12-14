ЦАХАЛ: в секторе Газы ликвидирован боевик, приблизившийся к военным

На севере сектора Газы боевик пересек "желтую линию" и приблизился к израильским военным. Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что боевик, представлявший немедленную угрозу для наших сил, был ликвидирован.

В сообщении армейской пресс-службы подчеркивается: силы ЦАХАЛа под командованием штаба Южного округа находятся в указанном районе в соответствии с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.