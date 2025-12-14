Опубликованы имена еще двух погибших в результате теракта в Сиднее

В результате теракта в Сиднее погиб Алекс Клейтман, переживший Холокост. Об этом сообщила изданию The Australian его жена Лариса Клейтман. Алекс Клейтман иммигрировал в Австралию из Украины. "Он приехал на пляж Бонди отпраздновать Хануку. Для нас это был всегда очень, очень хороший праздник, на протяжении многих лет", - цитирует издание Ларису Клейтман. Женщина сказала, что услышала выстрелы, а затем увидела, как ее муж падает на землю.

Также сообщается о гибели гражданина Франции Дана Элькаима.

Ранее австралийские СМИ сообщили, что среди убитых раввин Эли Шлангер из движения "Хабад".

Теракт на праздновании Хануки в пригороде Сиднея. Фоторепортаж

Власти Австралии признали терактом вооруженное нападение на участников массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея. Объявлено об 11 убитых и десятках раненых в результате действий террористов. Среди убитых сотрудник полиции.

По меньшей мере 25 человек были доставлены в больницы Сиднея, в том числе один в Сиднейскую детскую больницу. Среди пострадавших двое полицейских.

Один из террористов ликвидирован, второй тяжело ранен. Полиция выясняет, был ли третий сообщник.

Названо имя одного из террористов: Навид Акрам.

Одного из террористов обезоружил Ахмед аль-Ахмед, житель Сиднея, владелец фруктового магазина в Сазерленде, отец двоих детей. Он получил два пулевых ранения, но выжил. Как и другие раненые доставлен в больницу.