Крик – лучший способ отпугнуть чаек, показывает исследование

Ученые из Эксетерского университета пытались определить самый эффективный способ отпугивания чаек, разместив щепки в месте, где птицы обязательно их заметят. Когда чайка подходила, исследователи включали три разных записи: сначала мужской голос кричал: "Нет, не подходи, это моя еда, это мой пирожок!", затем тот же голос повторял те же слова спокойно, а затем звучало "нейтральное" пение малиновки.

Ученые проверили 61 чайку в девяти прибрежных городах Корнуолла и обнаружили, что почти половина птиц улетала в течение минуты после крика. Если голос был спокойным, только 15% чаек улетали, хотя большинство все равно избегало пищи, очевидно чувствуя осторожность. Напротив, 70% птиц, услышавших пение малиновки, оставались на месте. Громкость кричащих и спокойных голосов была одинаковой, что указывает на то, что чайки реагировали на акустические характеристики сообщения, а не на его громкость.

Исследователи добавляют, что результаты их работы демонстрирует: отпугнуть птиц можно без причинения им вреда.