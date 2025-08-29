Cветовое загрязнение заставляет городских птиц бодрствовать дольше каждый день

Согласно данным, собранным с помощью популярного онлайн-сервиса по распознаванию и картированию птиц, искусственное освещение заставляет пернатых петь в среднем на 50 минут дольше. Некоторые виды начинают петь на час раньше обычного и заканчивают – на час позже.

Световое загрязнение уже охватывает примерно 23% поверхности планеты, и его масштабы продолжают стремительно расти. Оно не только оказывает вредное воздействие на здоровье человека, но и представляет угрозу для множества животных: от сокращения численности насекомых до нарушений миграции у летучих мышей и морских черепах.

В ходе последнего исследования были проанализированы данные из BirdWeather – проекта гражданской науки, в котором пользователи со всего мира отправляют аудиозаписи птичьего пения. Эти записи автоматически обрабатываются с помощью искусственного интеллекта для определения видов птиц и добавляются в глобальную базу данных.

Всего ученые рассмотрели 2,6 миллиона записей утреннего пения и 1,8 миллиона – вечерних звуков у сотен видов. Эти данные были сопоставлены с глобальными спутниковыми картами уровня освещенности. Было установлено, что в районах с низким уровнем светового загрязнения средняя продолжительность дневной активности птиц увеличивается на 50 минут. Причем наибольшую чувствительность к освещению проявили те виды, у которых глаза по отношению к телу относительно крупные.