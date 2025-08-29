x
29 августа 2025
|
последняя новость: 16:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 августа 2025
|
29 августа 2025
|
последняя новость: 16:36
29 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Cветовое загрязнение заставляет городских птиц бодрствовать дольше каждый день

Исследования
Животные
время публикации: 29 августа 2025 г., 16:28 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 09:59
Cветовое загрязнение заставляет городских птиц бодрствовать дольше каждый день
AP Photo/Michael Probst

Согласно данным, собранным с помощью популярного онлайн-сервиса по распознаванию и картированию птиц, искусственное освещение заставляет пернатых петь в среднем на 50 минут дольше. Некоторые виды начинают петь на час раньше обычного и заканчивают – на час позже.

Световое загрязнение уже охватывает примерно 23% поверхности планеты, и его масштабы продолжают стремительно расти. Оно не только оказывает вредное воздействие на здоровье человека, но и представляет угрозу для множества животных: от сокращения численности насекомых до нарушений миграции у летучих мышей и морских черепах.

В ходе последнего исследования были проанализированы данные из BirdWeather – проекта гражданской науки, в котором пользователи со всего мира отправляют аудиозаписи птичьего пения. Эти записи автоматически обрабатываются с помощью искусственного интеллекта для определения видов птиц и добавляются в глобальную базу данных.

Всего ученые рассмотрели 2,6 миллиона записей утреннего пения и 1,8 миллиона – вечерних звуков у сотен видов. Эти данные были сопоставлены с глобальными спутниковыми картами уровня освещенности. Было установлено, что в районах с низким уровнем светового загрязнения средняя продолжительность дневной активности птиц увеличивается на 50 минут. Причем наибольшую чувствительность к освещению проявили те виды, у которых глаза по отношению к телу относительно крупные.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 09 августа 2025

Орнитологи обнаружили, что большие синицы иногда "разводятся"