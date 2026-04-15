Google будет наказывать сайты, блокирующие возможность выхода через кнопку "Назад" в меню браузера

Корпорация Google сообщила, что начиная с 15 июня 2026 года сайты, продолжающие использовать технику перехвата кнопки "Назад" в меню браузера, будут понижаться в выдаче результатов поиска.

Техника принудительного удержания пользователя блокирует возможность вернуться в поисковую систему нажатием на кнопку "Назад". При попытке вернуться вместо предыдущей страницы попадает на другую страницу того же сайта или на всплывающее окно.

В Google подчеркивают, что техника является прямым нарушением базовых ожиданий пользователей. Кнопка «Назад» предназначена для простого и понятного действия – возврата на предыдущую страницу. Любое отклонение от этого воспринимается как обман. В компании квалифицируют такое поведение как часть более широкой категории "вредоносных практик".

Сайты, продолжающие использовать данную технику, рискуют быть помеченными как спам и пострадать как от автоматических систем, так и от ручных проверок. Понижение в поисковой выдаче может привести к резкому падению посещаемости – прежде всего для сайтов, трафик которых опирается на органический поиск.