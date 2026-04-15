15 апреля 2026
|
последняя новость: 10:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Google будет наказывать сайты, блокирующие возможность выхода через кнопку "Назад" в меню браузера

Google
время публикации: 15 апреля 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 10:14
AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Корпорация Google сообщила, что начиная с 15 июня 2026 года сайты, продолжающие использовать технику перехвата кнопки "Назад" в меню браузера, будут понижаться в выдаче результатов поиска.

Техника принудительного удержания пользователя блокирует возможность вернуться в поисковую систему нажатием на кнопку "Назад". При попытке вернуться вместо предыдущей страницы попадает на другую страницу того же сайта или на всплывающее окно.

В Google подчеркивают, что техника является прямым нарушением базовых ожиданий пользователей. Кнопка «Назад» предназначена для простого и понятного действия – возврата на предыдущую страницу. Любое отклонение от этого воспринимается как обман. В компании квалифицируют такое поведение как часть более широкой категории "вредоносных практик".

Сайты, продолжающие использовать данную технику, рискуют быть помеченными как спам и пострадать как от автоматических систем, так и от ручных проверок. Понижение в поисковой выдаче может привести к резкому падению посещаемости – прежде всего для сайтов, трафик которых опирается на органический поиск.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook