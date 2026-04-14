14 апреля 2026
|
последняя новость: 15:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Израильские ученые научились предсказывать самые мощные штормы и паводки

Экология
Погода
Израильские ученые
время публикации: 14 апреля 2026 г., 15:50 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 15:55
AP Photo/Aqil Khan, File

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима обнаружили, что самые разрушительные штормы, вызванные атмосферными реками, можно надежно предсказать.

Атмосферные реки представляют собой узкие и длинные коридоры в тропосфере, которые переносят огромные объемы водяного пара. Новое исследование, опубликованное в журнале Weather and Climate Extremes, показало, что именно такие системы вызывают самые мощные ливни на западе Иберийского полуострова.

В среднем присутствие "небесной реки" увеличивает интенсивность осадков на 36%. Этот эффект связан не только с общим количеством влаги в воздухе, но и с сильными ветрами в нижних слоях атмосферы, которые направляют потоки воды к побережью.

Анализируя атмосферные системы, ученые пришли к выводу, что, чем сильнее шторм, тем меньше в нем хаоса. Самые интенсивные дожди в Португалии порождаются глубокими и четко структурированными циклонами над Северной Атлантикой.

Эти системы оставляют в атмосфере отчетливые сигналы, которые устойчиво распознаются при моделировании. Интенсивность осадков в таких надежно предсказуемых событиях на 80% выше, чем при хаотичных и более слабых штормах.

Декабрьские наводнения в Португалии 2022 года послужили отличным примером этой закономерности. Мощная атмосферная река создала экстремальные условия, которые надежно прогнозировались. Улучшение методов обнаружения атмосферных рек в сочетании с анализом динамики атмосферы позволит значительно повысить точность ранних предупреждений о стихийных бедствиях по всему миру.

"Оказалось, что о наиболее опасных событиях атмосфера сигнализирует наиболее четко. Если крупномасштабная структура сильная и организованная, она становится хорошо видна", – подчеркивают авторы работы. Ученые пишут, что атмосфера не всегда скрывает свои намерения, иногда она заявляет о них громко и четко, давая человеку шанс подготовиться к удару стихии.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
