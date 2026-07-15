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Наука и Хайтек

Гуманоидные роботы впервые провели операцию, используя медицинские инструменты

Технологии
Робототехника
Медицина
время публикации: 15 июля 2026 г., 17:06 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 14:20
Гуманоидные роботы впервые провели операцию, используя медицинские инструменты
AP Photo/Ng Han Guan

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего впервые успешно провели хирургическую операцию с помощью человекоподобных роботов, использовав при этом обычные медицинские инструменты, а не специально разработанное роботизированное оборудование. Эксперимент стал важным шагом к тому, чтобы такие машины могли работать в обычных операционных без дорогостоящей модернизации.

Во время испытаний два робота под дистанционным управлением хирургов выполнили лапароскопическое удаление желчного пузыря у живой свиньи. Один робот удерживал ткани и помогал во время операции, а второй работал хирургическими инструментами. Исследователи отметили, что все основные этапы вмешательства были выполнены успешно, хотя по ходу процедуры системе несколько раз требовалась повторная калибровка.

В отличие от существующих хирургических роботов, которые требуют специализированного оборудования и стоят миллионы долларов, новые гуманоидные машины используют стандартные инструменты, которыми уже оснащены больницы. Это делает технологию потенциально более доступной для небольших клиник, удаленных регионов и полевых госпиталей.

Пока такие роботы не способны проводить операции самостоятельно – всеми их действиями в режиме реального времени управляют хирурги. Однако исследователи считают, что в будущем подобные системы смогут стать полноценными помощниками врачей и помогут компенсировать нехватку медицинского персонала, особенно в труднодоступных районах.

Наука и Хайтек
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