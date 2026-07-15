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Наука и Хайтек

Израильские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по физике

Физика
Научные олимпиады
время публикации: 15 июля 2026 г., 15:11 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 15:24
Израильские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по физике
Фото: пресс-служба министерства просвещения Израиля

В колумбийском городе Букараманга проходила 56-я Международная олимпиада для школьников по физике. Опубликованы результаты соревнования, в котором участвовал 381 школьник из 87 стран.

Первое место в командном зачете разделили сборные Индии, Китая, Казахстана, России, Южной Кореи и Тайваня: все участники этих команд завоевали золотые медали.

Израиль на олимпиаде представляли Рут Козловски, завоевавшая золотую медаль, а также Ноам Флайсиг, Ахия Кальнер, Эйтан Ротман и Элад Агмон, получившие серебряные медали.

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