Израильские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по физике

В колумбийском городе Букараманга проходила 56-я Международная олимпиада для школьников по физике. Опубликованы результаты соревнования, в котором участвовал 381 школьник из 87 стран.

Первое место в командном зачете разделили сборные Индии, Китая, Казахстана, России, Южной Кореи и Тайваня: все участники этих команд завоевали золотые медали.

Израиль на олимпиаде представляли Рут Козловски, завоевавшая золотую медаль, а также Ноам Флайсиг, Ахия Кальнер, Эйтан Ротман и Элад Агмон, получившие серебряные медали.