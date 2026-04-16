16 апреля 2026
последняя новость: 17:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
16 апреля 2026
|
16 апреля 2026
|
последняя новость: 17:00
16 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Наука и Хайтек

Почему 200 тысяч лет назад в Леванте вместо тяжелых топоров появились легкие и острые орудия

Исследования
Археология
Израильские ученые
время публикации: 16 апреля 2026 г., 15:47 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 15:19
Почему 200 тысяч лет назад в Леванте вместо тяжелых топоров появились легкие и острые орудия
Wikipedia.org. Фото: U.S. National Park Service, Mississippi River Mussels: Tools From Mussel Shells

Археологи из Тель-Авивского университета показали, что замена тяжелых каменных топоров в Леванте легкими рубилами была вызвана исчезновением гигантских животных и переходом к охоте на мелкую дичь.

На протяжении более миллиона лет древние люди в Восточном Средиземноморье полагались на массивные топоры и тяжелые каменные шары: эти инструменты были незаменимы для разделки туш слонов и бегемотов и для дробления крупных костей. Но около 200 тысяч лет назад ситуация резко меняется: массивные орудия практически исчезают из археологической летописи, а их место занимают легкие изделия – тонкие отщепы и специализированные скребки.

Ученые проанализировали находки из 47 палеолитических стоянок и обнаружили прямую корреляцию между размером добычи и типом используемых инструментов. Согласно результатам исследования, опубликованного в Quaternary Science Reviews, исчезновение тяжелых орудий совпало по времени с резким сокращением популяции крупных травоядных, чья масса превышала тонну. Когда гиганты стали редкостью, потребность в громоздких топорах для снятия шкур с огромных туш отпала. Вместо этого человеку потребовались острые и легкие инструменты, более подходящие для обработки мелкой дичи.

Традиционно считалось, что прогресс в изготовлении орудий был связан исключительно с ростом когнитивных способностей человека. Но новая работа доказывает, что главным стимулом стал экологический кризис и необходимость адаптации к новой среде. Подтверждением этой гипотезы служат археологические находки, сделанные в Китае, где тяжелые орудия сохранялись гораздо дольше: там крупные животные жили еще долгое время после их исчезновения в Леванте.

Ученые обращают внимание на то, что уменьшение размеров орудий, их легкость и заостренность были вызваны не столько ростом мастерства древних охотников, а жизненно важным ответом на изменение окружающего мира.

