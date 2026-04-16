На мнение израильтян о сделках с заложниками влияют не только политические взгляды, но и ценности

Исследование, проведенное профессором Ариэлем Кнафо-Ноамом из Еврейского университета в Иерусалиме и опубликованное в журнале American Psychologist, показывает, что личные ценности играют ключевую роль в том, как израильтяне формируют и удерживают мнение о переговорах по освобождению заложников. По мнению авторов работы, именно укорененные ценностные установки служат основой при принятии решений в сложных и эмоционально напряженных ситуациях, даже если внешние обстоятельства со временем меняются.

В рамках исследования были опрошены более 7000 человек из пяти различных групп в период войны между ХАМАС и Израилем. Участникам предлагались ключевые сценарии возможных сделок по освобождению заложников, после чего фиксировались их оценки и отношение. Наблюдение велось на протяжении нескольких этапов: от первой успешной сделки в конце 2023 года до последующих, часто затяжных и сложных переговоров в 2024 году и начале 2025 года.

Для анализа исследователи использовали теорию базовых человеческих ценностей Шварца. Результаты показали, что определенные ценностные ориентиры стабильно предсказывали позицию человека относительно сделок. Так, универсализм, связанный с заботой о благополучии всех людей и стремлением к мирным решениям, оказался наиболее сильным фактором поддержки соглашений во всех выборках. Традиционализм, подразумевающий ориентацию на сохранение культурных и религиозных норм, чаще был связан с несогласием с такими сделками. Ценности, связанные с властью и социальным статусом, также коррелировали с оппозицией, однако эта связь была менее выраженной.

Отдельно отмечается, что влияние этих ценностей сохранялось независимо от пола, возраста и уровня образования участников. Хотя политические взгляды и партийная принадлежность также влияли на позиции респондентов, универсалистские ценности оставались значимым предиктором поддержки сделок даже с учетом этих факторов. Ученые также обнаружили, что совпадение личных ценностей человека с его мнением повышает уверенность в собственной позиции. Например, человек, который поддерживает сделку и при этом высоко ориентирован на универсализм, обычно демонстрирует более устойчивую и уверенную позицию по сравнению с теми, чьи взгляды слабо связаны с их ценностной системой.

Эта уверенность, в свою очередь, влияет на стабильность мнений во времени. Долгосрочные наблюдения показали, что участники, у которых существовало сильное соответствие между ценностями и взглядами, реже меняли свою позицию по мере развития конфликта.