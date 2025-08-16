Около берега в Ришон ле-Ционе были замечены песчаные акулы. Видео

Вечером 15 августа около берега в Ришон ле-Ционе были замечены молодые акулы. Елена Берденикова сумела сделать видеозапись и опубликовала ее на своей странице в Facebook. Она сообщила редакции Newsru.co.il, что около берега вместе держались пять акул, размером не более метра.

Анализ имеющейся видеозаписи позволяет с высокой вероятностью предположить, что около Ришон ле-Циона была замечена молодь песчаной акулы (Carcharias taurus). Характерные признаки: вытянутое, но немного приплюснутое рыло, примерно равные по размеру первый и второй спинные плавники.

Эти акулы редко встречаются в восточном Средиземноморье, включая Израиль. Популяция находится под угрозой исчезновения. При этом такие акулы широко распространены во многих других регионах мира – в западной и восточной Атлантике, в восточной части Индийского океана, в Красном море, в западной части Тихого океана. Они предпочитают держаться на песчаном дне недалеко от берега.

Считается, что песчаная акула не представляет угрозы для человека. Хотя в США ежегодно фиксируются десятки случаев неспровоцированных и несмертельных нападений тигровых песчаных акул на людей. Обычно атакуют пловцов крупные взрослые особи (размером в несколько метров).