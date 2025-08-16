Ученые объяснили, почему некоторые люди не чувствуют радости от музыки

Около десяти лет назад ученые выявили небольшую группу людей, которые не получают удовольствия от музыки, хотя их слух в норме и они способны испытывать удовольствие от других ощущений и стимулов. Это явление, получившее название "специфическая музыкальная ангедония", связано с нарушением взаимодействия между слуховыми и вознаграждающими нейронными сетями мозга. В статье, опубликованной в журнале Trends in Cognitive Sciences, команда исследователей, впервые описавших это состояние, подробно рассматривает его нейробиологические механизмы и обсуждает, как изучение данного феномена может помочь выявить и другие различия в том, как люди переживают радость и удовольствие.

Чтобы определить наличие музыкальной ангедонии, исследователи создали "Барселонский опросник музыкальной оценки", который оценивает, насколько музыка способна приносить человеку удовольствие. В нем выделяются пять путей, через которые музыка может вызывать удовлетворение: пробуждение эмоций, помощь в регулировании настроения, укрепление социальных связей, вовлечение через танец или движение, а также предоставление нового опыта, который можно искать, коллекционировать или переживать. У людей с музыкальной ангедонией, как правило, низкие показатели по всем этим пяти критериям.

Поведенческие и нейровизуализационные исследования подтверждают, что специфическая музыкальная ангедония связана с нарушением взаимодействия между определенными зонами мозга. При этом люди с таким состоянием способны слышать и распознавать музыкальные мелодии, что говорит о сохранности их слуховых нейронных связей, однако удовольствие от музыки они не испытывают. Данные фМРТ показывают, что при прослушивании музыки у них наблюдается сниженная активность системы вознаграждения – области мозга, отвечающей за обработку приятных стимулов, таких как еда, секс или искусство, – но при этом реакция на другие вознаграждающие стимулы, например денежный выигрыш, остается нормальной. Это указывает на то, что сама система вознаграждения у них не повреждена.

Причины возникновения этого состояния остаются не до конца понятными, однако исследования указывают на влияние как генетики, так и факторов окружающей среды. Недавнее исследование близнецов показало, что генетические особенности могут объяснять до 54% индивидуальных различий в степени любви к музыке. Даже среди здоровых людей реакции на вознаграждения сильно различаются, но изучение отдельных видов вознаграждений проводится довольно редко. Большинство исследований системы вознаграждения рассматривают реакцию как бинарное явление – "включено" или "выключено", что не отражает всей сложности этого процесса.