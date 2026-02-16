В Иерусалиме после ареста "черных археологов" найден объект эпохи Второго Храма

В пещере, расположенной на восточном склоне иерусалимской горы Скопус, обнаружена крупная мастерская, где в эпоху Второго Храма изготовлялась каменная посуда, используемая евреями, в том числе, в ритуальных целях. Найдены сотни фрагментов посуды.

Найти ее удалось после того, как сотрудники отдела Управления древностей по борьбе с хищениями обнаружили следы незаконных раскопок на объекте Рас Тамим. Была установлено наблюдение с целью застать "черных археологов" на месте преступления и задержать их.

После того, как их деятельность была задокументирована, пять преступников были задержаны. У них было изъято используемое при раскопках оборудование, в том числе генератор, металлоискатель, отбойный молоток.

Задержанные признались в содеянном, в ближайшее время им будет предъявлено обвинительное заключение по статьям о нанесении ущерба археологическому объекту и незаконных раскопках. Максимальное наказание по этим статьям составляет пять лет лишения свободы.

После задержания сотрудники отдела провели осмотр пещеры, в ходе которого обнаружили сотни фрагментов каменной посуды, созданной около 2000 лет назад.

"Это не первая такая находка в районе Иерусалима. В том же районе подобные мастерские находили при строительстве туннеля, связывающего столицу с Маале-Адумим и в деревне Хизме. Но этот объект особенный, ведь он позволяет увидеть более полную картину", – говорит заместитель главы отдела доктор Эли Кляйн.

"Здесь найдены могилы, резервуары для воды, миква, каменный карьер. Находка подтверждает предположение, что речь идет о важном объекте на дороге, которую использовали паломники, идущие с востока – из района Йерихона, Мертвого моря и восточного берега Иордана", – добавляет он.

Изготовление и использование каменной посуды было характерным для населения Иерусалима и Иудеи эпохи Второго Храма, когда ритуальной чистоте уделялось огромное внимание. Если в предыдущий период правила чистоты распространялись только на жрецов и храмовых служителей, теперь они стали всеобщими. Это нашло отражение и во фразе из Талмуда "воцарилась чистота в Израиле".

Находки представлены на выставке "Уголовное прошлое", открывшейся в Национальном археологическом центре Израиля. Она рассказывает о деятельности "черных археологов" о борьбе с ними, представляя всю цепочку – от раскопок до продажи и незаконного вывоза из страны.