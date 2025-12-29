Миква у Стены Плача: свидетельство ритуальной чистоты и разрушения Храма

В ходе раскопок, которые проводят Управление древностей и Фонд наследия Стены Плача под расположенной у Стены Плача площадью, обнаружена миква конца эпохи Второго Храма и на ней следы копоти, свидетельствующие о разрушении Храма и пожаре Иерусалима после его захвата римлянами в 70 году н.э.

Миква прямоугольной формы вырублена в скале. Длина бассейна для ритуального омовения составляет 305 сантиметров, ширина – 135 см, а глубина – 185 см. Стенки бассейна оштукатурены. В южной части расположены четыре ступени, также высеченные в скале.

Миква была погребена под культурным слоем, относящемся к разрушению Храма. Среди следов пожара обнаружена керамика, каменная посуда, характерная для еврейского населения города эпохи Второго Храма. Находка была сделана рядом с Храмовой горой и недалеко от мест, где в ту эпоху располагались ведущие на нее подъемы.

Ученые полагают, что миквой пользовались как жившие здесь евреи, так и многочисленные паломники. "В Иерусалиме располагался Храм, и с ним были связаны многие аспекты повседневной жизни города. Одно из проявлений этого – тщательное соблюдение правил ритуальной чистоты, что нашло отражение и во фразе из Талмуда "царила чистота в Израиле"", – говорит руководитель раскопок Ари Леви.

Он добавляет: о чрезвычайной приверженности ритуальной чистоте свидетельствуют такие археологические находки как миквы и каменная посуда. Согласно Галахе, каменная утварь, в отличие от глиняной и металлической, сохраняет чистоту.

"Обнаружение под площадью Стены плача миквы позволяет нам лучше представить, насколько повседневная и религиозная жизнь города составляли в эпоху Второго Храма единое целое. То, что находка была сделана накануне поста Десятого тевета, подчеркивает важность археологических изысканий", – отмечает министр по делам наследия Амихай Элиягу.

Пост был установлен в память о начале в 588 году до н.э. осады Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором, разрушившим Первый Храм. В 1948 году Главный раввинат Израиля также определил этот День всеобщего Кадиша, когда поминают жертв Холокоста, дата гибели которых неизвестна.