Дикие попугаи перенимают пищевые привычки друг у друга

Люди нередко перенимают привычки окружающих – от моды до питания. Новое исследование показало, что похожим образом ведут себя и дикие попугаи: они учатся пробовать незнакомую еду, наблюдая за своими сородичами. Ученые изучили поведение более 700 белохохлых какаду (Cacatua alba) в Сиднее. Исследование, опубликованное в PLOS Biology, было посвящено тому, как животные адаптируются к жизни в городах, где им постоянно приходится сталкиваться с новыми источниками пищи.

Для многих животных незнакомая еда представляет риск, поскольку может оказаться токсичной или зараженной паразитами. Поэтому некоторые виды используют социальное обучение – наблюдают за другими особями и копируют их поведение. Чтобы проверить, действует ли этот механизм у попугаев, исследователи обучили нескольких какаду есть окрашенный в красный и синий цвета миндаль. После этого в местах ночевки птиц установили кормушки с цветным миндалем.

В сообществах, где были "обученные" попугаи, другие птицы начали пробовать новую еду практически сразу – иногда менее чем за минуту. В группе, где таких птиц не было, какаду потребовалось около четырех дней, чтобы решиться на эксперимент. Однако ситуация изменилась после появления одной самки, ранее наблюдавшей за поедающими миндаль птицами в другой группе. Вслед за ней еще 15 попугаев попробовали новую пищу всего за 10 минут. К концу эксперимента цветной миндаль ели уже 349 птиц из пяти разных сообществ.

Исследователи также заметили различия в поведении самцов и самок. Самцы чаще копировали других самцов, тогда как самки ориентировались на социальные сигналы вне зависимости от пола и возраста птиц. Особенно склонными к подражанию оказались молодые попугаи. Ученые считают, что такая стратегия помогает молодым птицам быстрее находить безопасные источники пищи в постоянно меняющейся городской среде.