Новый автоинжектор может спасти жизнь при сильном кровотечении на поле боя или при ДТП

Ученые Еврейского университета в Иерусалиме создали устройство для экстренного введения транексамовой кислоты. Оно останавливает сильные кровотечения так же эффективно, как и внутривенное введение.

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима совместно с медицинским корпусом ЦАХАЛа разработали устройство для неотложной помощи при травмах. Результаты работы опубликованы в журнале Injury.

Новый автоинжектор доставляет транексамовую кислоту в организм менее чем за пять минут, обеспечивая такую же эффективность, как традиционное внутривенное введение. Устройство может использовать человек без специальных медицинских навыков, что дает возможность быстрого оказания помощи в самых разных ситуациях – от боевых действий до дорожных происшествий.

Сильное кровотечение остается главной предотвратимой причиной смерти при травмах. Транексамовая кислота – препарат, который стабилизирует тромбы и уменьшает кровопотерю. Он широко применяется в больницах и травматологических центрах. Но стандартное внутривенное введение требует времени и навыков, что в экстремальных условиях может привести к опасным задержкам.

Исследования показывают, что каждые 15 минут промедления снижают эффективность препарата на 10%. Это подчеркивает необходимость более быстрого и простого способа введения лекарства.

В ходе нового исследования ученые установили, что автоинжектор обеспечивает достижение терапевтических концентраций препарата менее чем за пять минут, при этом эффект сохраняется на протяжении всего лечебного периода. Результаты сопоставимы с внутривенным введением – у всех участников исследования наблюдались стабильные показатели кровообращения и эффективное образование сгустков.

Простота и портативность устройства позволяют широко использовать его парамедикам, спасателям и военным медикам. Это гарантирует введение препарата в критически важные первые минуты после тяжелой травмы, когда промедление может стоить жизни.