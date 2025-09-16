Израильский спутник-шпион "Офек-19" передал первые изображения

Новейший разведывательный спутник "Офек-19", запущенный в космос две недели назад, передал первые изображения, сообщает министерство обороны Израиля.

Минобороны не публикует эти снимки.

Запуск спутника "Офек-19" был осуществлен вечером 2 сентября с полигона "Пальмахим" в центре Израиля. На орбиту он был выведен ракетой-носителем "Шавит".

"Офек-19" является радиолокационным спутником наблюдения, обладающим передовыми возможностями.