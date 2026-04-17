Носимые устройства и маркеры слюны показывают, насколько хорошо вы справляетесь со стрессом

Группа исследователей предложила новый способ оценки стрессоустойчивости, основанный на физиологических показателях – данных с носимых устройств и анализе слюны. Выяснилось, что люди, лучше справляющиеся со стрессом, имеют более высокую вариабельность сердечного ритма, повышенный уровень цинка и пониженный уровень калия в слюне. Результатыработы опубликованы в журнале Journal of Molecular Neuroscience.

Стресс является естественной реакцией организма на нагрузку, однако его длительное воздействие может привести к серьезным последствиям – от сердечно-сосудистых заболеваний до тревожных и депрессивных расстройств, а также снижению когнитивных функций и качества жизни. Поскольку традиционные методы оценки стресса основаны в основном на опросниках, ученые стремились дополнить их объективными физиологическими показателями.

В исследовании приняли участие 73 человека. Сначала их уровень стрессоустойчивости оценили с помощью интервью, анкет и физиологических данных, после чего участников разделили на три группы: с высокой, средней и низкой способностью адаптироваться к стрессу. Далее добровольцы выполняли задания на память и внимание с постепенно возрастающей сложностью. Чтобы усилить стрессовую нагрузку, на одном этапе им намеренно давали ложную обратную связь, сообщая об ошибках даже в случае правильных ответов.

До и после выполнения заданий у участников брали образцы слюны, чтобы оценить антиоксидантную активность и содержание микроэлементов, таких как медь, железо, цинк и кальций. Известно, что при стрессе увеличивается количество свободных радикалов, вызывающих окислительный стресс, а антиоксиданты помогают с ним бороться. Параллельно исследователи анализировали показатели стресса, полученные с носимых устройств. В результате оказалось, что более высокая вариабельность сердечного ритма связана с лучшей адаптацией к стрессу. У таких участников также отмечался более высокий уровень цинка и более низкий уровень калия в слюне.

Несмотря на схожую точность выполнения заданий у всех групп, участники с высокой стрессоустойчивостью демонстрировали более низкий уровень стресса и более выраженную антиоксидантную защиту. У менее устойчивых участников, напротив, снижалась самооценка по мере усложнения задач, независимо от фактических результатов. Авторы работы пришли к выводу, что сочетание данных с носимых устройств и биохимических показателей может стать основой для более точной и объективной оценки способности человека справляться со стрессом.