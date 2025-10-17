x
Наука и Хайтек

Наш кишечник влияет на предпочтения к алкоголю

Исследования
время публикации: 17 октября 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 15:55
Наш кишечник влияет на предпочтения к алкоголю
AP Photo/Gerald Herbert

Ученые из Медицинской школы и Высшей школы биомедицинских наук Университета Тафтса выявили неожиданную связь между кишечным грибком, связанным с расстройством, вызванным употреблением алкоголя, и дофаминовой системой вознаграждения в мозге. Исследование, опубликованное в журнале mBio, показало на мышах, что чрезмерный рост Candida albicans – грибка, естественно присутствующего в кишечнике человека – повышает уровень воспалительных молекул ПГЕ2, которые способны проникать через гематоэнцефалический барьер и влиять на тягу к алкоголю.

Простагландин E2 (ПГЕ2) – это многофункциональная молекула, участвующая в воспалительных реакциях, регуляции кислотности желудка и развитии лихорадки. Размножение C. albicans, связанное с приемом антибиотиков, неправильным питанием или употреблением алкоголя, одновременно производит и стимулирует выработку ПГЕ2. Ученые предполагают, что, попадая в передний мозг, ПГЕ2 изменяет дофаминовую сигнализацию в дорсальном стриатуме – области мозга, отвечающей за обработку вознаграждения и формирование привычек. Изначально исследователи ожидали, что колонизация мышей C. albicans повысит их удовольствие от алкоголя, однако результаты оказались противоположными: с ростом уровня ПГЕ2 и увеличением популяции грибка мыши начали избегать напитка. Когда ученые заблокировали рецепторы ПГЕ2, поведение изменилось, и мыши снова стали употреблять алкоголь. Исследователи также установили, что мыши с чрезмерным ростом C. albicans проявляли повышенную чувствительность к воздействию алкоголя на координацию движений. Этот эффект удавалось обратить, блокируя активность простагландина E2.

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя, встречается более чем у 5% взрослых по всему миру и характеризуется неспособностью контролировать или прекратить употребление спиртного, несмотря на негативные последствия для здоровья и жизни. Существующие методы лечения – поведенческая терапия, группы поддержки, медикаменты и поддержание воздержания – дают лишь умеренный эффект, а у некоторых людей наблюдается высокий риск рецидива, что подчеркивает необходимость разработки новых альтернативных подходов.

