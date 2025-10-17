Чрезмерное использование соцсетей снижает когнитивные способности

Новое исследование показало, что дети в возрасте от 9 до 13 лет, проводившие больше времени в социальных сетях, через два года демонстрировали худшие результаты в тестах на чтение, память и языковые навыки. Работа была опубликована в Журнале Американской медицинской ассоциации.

В исследовании были проанализированы данные более 6500 детей, участвовавших в национальном проекте по изучению когнитивного развития подростков (ABCD) – крупнейшем долгосрочном исследовании развития мозга в США. Результаты показали, что примерно 58% детей почти не пользовались социальными сетями, 37% к 13 годам тратили на них около часа в день, а 6% – до трех часов в день.

Ученые оценивали когнитивные способности детей с помощью серии тестов, разработанных Национальными институтами здравоохранения. Они обнаружили, что дети, проводившие в интернете около часа в день, в среднем набирали на 1-2 балла меньше по тестам на память и чтение. Те же, кто тратил на социальные сети до трех часов в день, показывали на тестах в среднем на 4 балла меньше. Исследователи предполагают, что некоторые дети могут пренебрегать домашними заданиями, проводя время за пролистыванием ленты социальных сетей, что негативно сказывается на их обучении и развитии.

Результаты исследования, по мнению специалистов, подтверждают недавние инициативы школ по ограничению пользования телефонами в учебное время, а также меры вроде ужесточения возрастных ограничений для социальных сетей. При этом исследователи подчеркивают, что, поскольку работа носила наблюдательный характер, она не позволяет утверждать прямую причинно-следственную связь между временем в соцсетях и когнитивными способностями детей.