Шимпанзе ежедневно потребляют дозу алкоголя, равную одной порции "фруктового пива"

Шимпанзе ежедневно получают дозу алкоголя, сопоставимую с половиной пинты пива, благодаря поеданию перебродивших фруктов. Как показало исследование, опубликованное в журнале Science Advances, увлечение этих приматов спелыми плодами приводит к тому, что их суточное потребление этанола достигает примерно 14 г.

Ученые впервые рассчитали объемы алкоголя, которые дикие шимпанзе получают из фруктов, исследовав концентрацию этанола в опавших плодах, собранных ими в национальных парках Кибале (Уганда) и Таи (Кот-д'Ивуар). Хотя отдельные фрукты содержали менее 0,5% алкоголя, ежедневная доза росла за счет объемов съедаемой мякоти. Особенно высокие показатели этанола были обнаружены в инжире, которым обезьяны питались с особым удовольствием. По словам, аспиранта Калифорнийского университета в Беркли, самцы и самки шимпанзе в обеих африканских популяциях в среднем получали около 14 г чистого этанола в день из ферментированных фруктов. Это соответствует одной стандартной алкогольной порции в США или половине пинты лагера крепостью 5%.

Ученые отмечают, что такие наблюдения подтверждают его "гипотезу пьяной обезьяны": тяга людей к алкоголю может иметь корни в древней привычке наших предков-приматов искать богатые энергией ферментированные плоды. Человеческое стремление к спиртному, вероятно, связано именно с этим "пищевым наследием".

Это не первые данные о том, что шимпанзе употребляют алкоголь. Еще в 2015 году исследователи сообщили, что группа приматов в юго-восточной Гвинее стала первой, у которой зафиксировали регулярное питье: некоторые особи начинали с утра и продолжали до вечера. На видеозаписях того времени видно, что шимпанзе сближались, разделяя между собой перебродившие плоды африканского хлебного дерева. Однако подобное поведение не ограничивается только шимпанзе. Анализ, опубликованный в прошлом году, показал: употребление алкоголя широко распространено в животном мире. Иногда внешность обманчива – например, толстые лори с их большими "наивными" глазами оказываются любителями самых крепких напитков, доступных им в природе.

Несмотря на то что шимпанзе ежедневно съедают около 4,5 кг ферментированных фруктов, явных признаков опьянения у них не наблюдается. Чтобы почувствовать опьяняющий эффект, обезьянам пришлось бы съесть такое количество плодов, которое вызвало бы сильное вздутие живота. Для сравнения: Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) советует ограничивать употребление алкоголя 14 единицами в неделю (одна единица – 8 г чистого спирта), чтобы снизить риски для здоровья. Но современные исследования все чаще указывают, что абсолютно безопасного уровня употребления алкоголя не существует.