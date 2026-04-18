Земля становится ярче ночью – примерно на 2% каждый год

Спутниковые наблюдения показывают устойчивый рост искусственного освещения Земли в ночное время, хотя динамика сильно различается по регионам: где-то яркость заметно увеличивается, а где-то, наоборот, снижается.

Согласно анализу данных спутника VIIRS (Day/Night Band) за 2014-2022 годы, глобальный уровень ночного освещения ежегодно растет примерно на 2%. При этом изменения оказались более разнообразными и подвижными, чем предполагалось ранее. Так, в Китае и Индии освещенность существенно выросла из-за урбанизации, тогда как во многих развитых странах зафиксировано снижение показателей. Это часто связано с переходом на светодиодные лампы и мерами по уменьшению светового загрязнения.

Например, во Франции уровень ночного освещения сократился примерно на треть – во многих городах уличное освещение отключают после полуночи ради экономии энергии и защиты окружающей среды. В Германии в целом изменения почти незаметны: в одних регионах освещение увеличилось примерно на 8,9%, а в других снизилось на 9,2%. В целом по Европе наблюдается уменьшение ночной яркости примерно на 4%. Однако эти данные не всегда совпадают с человеческим восприятием, поскольку спутники и человеческий глаз по-разному реагируют на свет.

Более точные результаты стали возможны благодаря анализу ночных данных, собираемых ежедневно. В отличие от прежних исследований, основанных на среднемесячных или годовых значениях, новый подход позволяет фиксировать даже небольшие изменения. Также ученые использовали алгоритм, учитывающий угол наблюдения: жилые районы выглядят ярче под наклоном, а плотные городские центры – наоборот. Такая коррекция применена впервые.

Исследование основано на данных приборов VIIRS, установленных на спутниках Suomi NPP, NOAA-20 и NOAA-21. Они фиксируют освещение Земли после полуночи (примерно с 1:00 до 4:00) и охватывают почти всю планету – от 70° северной до 60° южной широты. При этом учитывается только искусственный свет, без природных источников вроде пожаров или полярных сияний.