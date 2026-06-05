В ночь на 5 июня в Тамре был застрелен мужчина 40-50 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.

Полиция проводит расследование.

Следствие считает, что речь идет о криминальном происшествии (не о теракте).

СМИ опубликовали имя убитого: Малик Маркиан, 48 лет.

С начала 2026 года в Израиле в криминальных инцидентах были убиты, по меньшей мере, 136 человек, из них 122 – в арабском секторе.