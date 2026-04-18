Индейцы начали играть в азартные игры на 6000 лет раньше, чем кто-либо другой

Новое исследование показывает, что коренные народы Северной Америки использовали игральные кости для игр более чем за 6000 лет до появления подобных практик в других регионах мира. Согласно работе, такие кости изготавливались и применялись на западных Великих равнинах еще в конце последнего ледникового периода – больше 12 тысяч лет назад. Ранее считалось, что самые древние примеры подобных предметов относятся к эпохе бронзы в Месопотамии и долине Инда.

Эти находки свидетельствуют о том, что древние охотники-собиратели уже обладали базовым пониманием случайности и вероятности и, возможно, стали одними из первых, кто начал использовать эти принципы на практике. Как отмечается в исследовании, подобные игры помогали разрозненным и не связанным родством группам взаимодействовать: обмениваться ресурсами, знаниями и даже устанавливать социальные связи.

Аспирант-археолог Мэдден из Университет штата Колорадо подчеркнул, что речь не идет о формальной теории вероятностей. Тем не менее люди того времени осознанно использовали повторяющиеся случайные исходы, опираясь на определенные закономерности, что важно для понимания истории развития вероятностного мышления. Самые ранние находки относятся к памятникам позднего плейстоцена на территориях современных Вайоминга, Колорадо и Нью-Мексико. Обнаруженные двусторонние кости, возраст которых достигает 12 800 лет, изготавливались из дерева или кости и бросались на игровую поверхность.

Исследование основано на переоценке артефактов, которые ранее считались игровыми фишками или вовсе не привлекали внимания. Ученый на протяжении нескольких лет анализировал базы данных и музейные коллекции, постепенно собирая доказательства существования этой практики. Он отметил, что был поражен устойчивостью традиции: ее можно проследить от исторического времени на протяжении последних двух тысяч лет вплоть до позднего плейстоцена – то есть примерно на 6000 лет раньше, чем считалось ранее для Старого Света.

При этом термин "азартные игры" в исследовании используется условно. В отличие от современных казино, речь шла о честных состязаниях один на один, без "дома", где у всех участников были равные шансы. Такие игры служили не столько развлечением, сколько способом обмена и взаимодействия между разными группами людей.