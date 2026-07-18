Ученые создали гидрокостюм для тараканов

Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре совместно с коллегами из японского Университета Васэда разработали первых тараканов-киборгов, способных одинаково эффективно передвигаться как по суше, так и под водой. Для этого ученые создали миниатюрный водолазный костюм, который превращает обычное наземное насекомое в амфибийного "биоробота".

Основой разработки стал легкий водонепроницаемый корпус, напечатанный на 3D-принтере. Внутри него находится миниатюрный генератор кислорода, который непрерывно подает воздух к дыхательным отверстиям таракана через тонкие трубки. Благодаря этому насекомое может находиться под водой до трех часов, не испытывая нехватки кислорода.

Во время первых испытаний ученые столкнулись с неожиданной проблемой: оборудование, закрепленное на спине таракана, создавало слишком большое сопротивление воде. Из-за этого насекомые теряли равновесие и переворачивались. После изменения конструкции и перераспределения веса исследователям удалось добиться того, что тараканы начали двигаться под водой практически так же устойчиво и быстро, как и на суше.

Разработка предназначена не для создания необычных животных, а для решения практических задач. По задумке авторов, тараканы-киборги смогут обследовать разрушенные здания, затопленные тоннели, трубопроводы и другие труднодоступные места, куда не могут попасть люди или крупные роботы. Благодаря природной выносливости насекомых такие биогибридные системы потребляют гораздо меньше энергии, чем обычные роботы, и способны работать значительно дольше без подзарядки.

Технология продолжает развиваться. В будущем ученые планируют оснащать тараканов дополнительными датчиками, камерами и средствами связи, чтобы использовать их в поисково-спасательных операциях после землетрясений и наводнений. В более отдаленной перспективе исследователи не исключают применения подобных киборгов для исследования экстремальных условий, включая космические миссии.