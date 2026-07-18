Слоны общаются через наземные вибрации благодаря большим костям среднего уха и специальной мышце

Ученые выяснили, что слоны способны передавать сообщения друг другу не только с помощью звуков, распространяющихся по воздуху, но и через вибрации земли. Такие сигналы могут преодолевать расстояния более 10 километров: колебания, возникающие при вокализации или движении животных, проходят через почву, затем через лапы и кости черепа достигают внутреннего уха других слонов. Исследователи решили выяснить, какие особенности строения слухового аппарата делают такой способ общения возможным.

Для этого специалисты изучили височные кости умерших африканских и азиатских слонов и сравнили их с человеческими. Образцы подвергали вибрациям разной частоты, имитирующим распространение сигнала через тело, а движение слуховых косточек фиксировали с помощью лазера. Эксперимент показал, что среднее ухо слонов значительно лучше передает низкочастотные колебания, чем человеческое. Особенно эффективно работала стремечко – одна из слуховых косточек, которая направляет вибрации во внутреннее ухо.

По мнению авторов работы, главная причина такой чувствительности заключается в анатомии животных. Слуховые косточки слона примерно в девять раз тяжелее человеческих, а барабанная перепонка – почти в семь раз больше. Благодаря этому их слуховая система особенно хорошо приспособлена к восприятию низких частот, которые распространяются на большие расстояния и почти не затухают.

Исследователи также предполагают, что слоны могут еще сильнее усиливать восприятие таких сигналов. В отличие от человека, они способны произвольно перекрывать слуховой проход с помощью специальной мышцы. Это уменьшает влияние звуков, поступающих через воздух, и делает вибрации, передаваемые через кости, более заметными. По расчетам ученых, при восприятии самых низких частот такая особенность может повышать чувствительность слуха в десятки раз.

Авторы отмечают, что результаты исследования помогают лучше понять, каким образом слоны поддерживают связь на огромных расстояниях в дикой природе. В будущем эти данные могут использоваться не только для изучения поведения животных и их защиты, но и для разработки новых технологий, основанных на принципах передачи и регистрации сейсмических сигналов.