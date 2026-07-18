Воздействие более высоких температур во время беременности влияет на развитие мозга ребенка

Новое исследование ученых из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) показало, что воздействие высоких температур во время беременности и в первые месяцы жизни ребенка может влиять на развитие мозга в последующие годы. РИА НовостиРабота опубликована в журнале Environment International.

Исследователи проанализировали данные 3251 ребенка, участвовавшего в долгосрочном проекте Generation R в Нидерландах. Они сопоставили информацию о температуре воздуха в местах проживания участников с результатами МРТ головного мозга, выполненными в возрасте около 10 и 14 лет.

Выяснилось, что воздействие более высоких температур в период беременности и в первые пять месяцев после рождения связано с более медленным ростом таламуса – области мозга, которая отвечает за передачу сенсорной информации, обработку сигналов и координацию работы различных отделов мозга. Именно таламус оказался единственной структурой, на развитие которой температура оказала устойчивое влияние.

По мнению ученых, таламус особенно уязвим, поскольку начинает формироваться на самых ранних этапах беременности и имеет интенсивное кровоснабжение, из-за чего сильнее реагирует на изменения, связанные с жарой. Среди возможных причин исследователи называют влияние высокой температуры на плаценту, кровоток, уровень гормонов стресса, воспалительные процессы и работу серотониновой системы.

Также исследование показало, что дети с более медленным развитием таламуса в подростковом возрасте чаще демонстрировали внешние поведенческие проблемы, включая агрессивность и склонность нарушать правила. При этом связи между изменениями мозга и результатами когнитивных тестов обнаружено не было. Авторы подчеркивают, что по мере роста глобальных температур защита беременных женщин и младенцев от перегрева может стать важной мерой для сохранения здорового развития мозга у детей.