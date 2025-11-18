x
18 ноября 2025
18 ноября 2025
18 ноября 2025
последняя новость: 14:40
Наука и Хайтек

Глобальный сбой Cloudflare: компания выясняет причины неполадок

Интернет
время публикации: 18 ноября 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 14:33
Глобальный сбой Cloudflare: сайт Newsru.co.il, среди прочих, временно недоступен
AP Photo/Eric Risberg

Существенная часть интернет-ресурсов и сервисов, включая социальную сеть X (бывший твиттер), сервис рецензий Letterboxd, а также сайт Newsru.co.il и огромное количество других перестали работать из-за технических неполадок сервиса Cloudflare.

Пользователи видят сообщение об ошибке, указывающее, что из-за проблем в Cloudflare страница не может быть загружена.

Cloudflare – компания, предоставляющая инфраструктурные решения, на которых построена большая часть современных онлайн-сервисов. Среди прочего, она обеспечивает защиту сайтов от кибератак и помогает им оставаться доступными при высокой нагрузке.

Компания расследует инцидент и занимается его исправлением.

Наука и Хайтек
