Глобальный сбой Cloudflare: компания выясняет причины неполадок

Существенная часть интернет-ресурсов и сервисов, включая социальную сеть X (бывший твиттер), сервис рецензий Letterboxd, а также сайт Newsru.co.il и огромное количество других перестали работать из-за технических неполадок сервиса Cloudflare.

Пользователи видят сообщение об ошибке, указывающее, что из-за проблем в Cloudflare страница не может быть загружена.

Cloudflare – компания, предоставляющая инфраструктурные решения, на которых построена большая часть современных онлайн-сервисов. Среди прочего, она обеспечивает защиту сайтов от кибератак и помогает им оставаться доступными при высокой нагрузке.

Компания расследует инцидент и занимается его исправлением.