18 октября 2025
18 октября 2025
Наука и Хайтек

Исследователи связывают одиночество и снижение шансов на выживание при раке

Исследования
Онкология
время публикации: 18 октября 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 10:23
Исследователи связывают одиночество и снижение шансов на выживание при раке
AP Photo/Kiichiro Sato

В журнале BMJ Oncology команда исследователей опубликовала результаты исследования, согласно которым онкологические пациенты, испытывающие чувство одиночества, имеют более высокий риск умереть как от рака, так и от других заболеваний. Ученые проанализировали данные предыдущих работ, в которых участвовало почти 1,6 миллиона больных, и выяснили, что одиночество связано с повышением общей смертности на 34%. Дополнительный анализ информации о более чем 2,1 миллиона пациентах показал, что вероятность смерти именно от рака возрастает на 11%.

По словам авторов, чувство одиночества встречается у почти половины людей, сталкивающихся с онкологией. Оно часто сопровождается другими проблемами со здоровьем – нарушением сна, ослаблением иммунитета и хронической болью. В рамках нового обзора исследователи объединили результаты 13 ранее проведенных исследований, посвященных взаимосвязи между раком и социальной изоляцией. Совокупные данные подтвердили: одиночество действительно коррелирует с повышенной смертностью среди онкологических больных.

Ученые объясняют, что одиночество может оказывать прямое влияние на биологические процессы организма. Когда человек постоянно чувствует себя изолированным, в его теле активируется стрессовая реакция, которая нарушает нормальную работу иммунной системы и усиливает воспалительные процессы. Эти изменения, по словам исследователей, способны ускорять развитие заболевания и ухудшать состояние пациента. При этом авторы подчеркивают, что их выводы основаны на наблюдательных исследованиях. Это означает, что обнаружена связь между одиночеством и повышенным риском смерти, но доказать, что именно одиночество является причиной, пока нельзя.

Наука и Хайтек
