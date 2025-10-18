Полог деревьев снижает риск падений пешеходов. Американское исследование

Новое исследование, проведенное специалистами Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете, показало, что более густой древесный полог может снижать риск травм у пешеходов, полученных при падениях. Ученые выяснили, что летом места, где происходили такие инциденты, значительно реже находились под тенью деревьев, чем участки, выбранные для сравнения. Предполагается, что защитный эффект связан с охлаждающим воздействием тени, создаваемой деревьями. Результаты работы опубликованы в Американском журнале эпидемиологии.

Хотя падения внутри помещений изучены достаточно хорошо, падения на улице до сих пор оставались менее исследованной темой. Авторы отмечают, что ходьба приносит значительную пользу здоровью, а их выводы добавляют новые доказательства того, что городская зелень, снижая температуру и создавая более комфортные условия, может также способствовать повышению безопасности пешеходов. Ученые проанализировали уровень сомкнутости древесного полога в 497 точках, где службы скорой помощи оказывали помощь пешеходам, получившим травмы при падении, в период с апреля по сентябрь 2019 года. Для сравнения они использовали 994 тщательно подобранные контрольные точки. Плотность древесного полога в каждой из этих зон оценивалась по данным Национальной базы земельного покрова за 2019 год – признанного эталона для подобных измерений.

Анализ показал, что средняя доля территории, покрытой кронами деревьев, в местах падений составляла всего 8%, тогда как в контрольных участках этот показатель достигал 14%. Даже с учетом социально-экономических характеристик районов и показателей пешеходной активности исследователи обнаружили: чем выше плотность древесного полога, тем ниже вероятность падений пешеходов. Ученые подчеркивают, что, хотя обычно риск падений на улице связывают со снегом и льдом, новые данные показывают: жара также может повышать вероятность таких инцидентов. Высокие температуры влияют не только на организм человека, ухудшая координацию и внимание, но и на состояние уличных покрытий. Под воздействием жары асфальт становится мягче, а тротуарная плитка может смещаться, создавая неровности и повышая риск споткнуться и упасть.