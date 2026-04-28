Израильский стартап разработал ИИ-модель, которая анализирует ментальное здоровье

Стартап Mentaily получил одобрение минздрава Израиля на использование платформы LIV. Это первый ИИ-инструмент, предназначенный для оценки ментального состояния пациентов.

Израильский стартап Mentaily разработал платформу LIV, центром которой является цифровой аватар. Он имитирует человеческое общение и проводит диагностическое интервью. Система способна выявлять, оценивать и распределять по степени тяжести различные психические состояния.

Точность работы алгоритма превышает 90% по сравнению с заключениями врачей-психиатров. Это подтверждено исследованиями с участием сотен пациентов. Разработка уже нашла применение в государственных госпиталях, реабилитационных центрах и оборонных структурах.

В ходе тестирования выяснилось, что многим людям психологически проще обсуждать деликатные и болезненные темы, такие как посттравматическое стрессовое расстройство или насилие, именно с виртуальным собеседником. Человек не боится осуждения со стороны машины, и это способствует большей искренности.

Разработчики подчеркивают, что технология не заменяет врача, а избавляет его от рутинной нагрузки, позволяя сфокусироваться на терапии, а не на заполнении первичных протоколов. Ожидается, что внедрение ИИ сэкономит более половины времени, которое сегодня затрачивается на первичную диагностику.

Основательница и CEO Mentaily Ирис Стайн отмечает особую ответственность при работе в клинической медицине: "Для нас высший авторитет - это врачи из плоти и крови, именно они закладывают правила модели. Но мы обнаружили, что в некоторых случаях модель оказалась лучше с точки зрения пользовательского опыта. Люди чувствовали себя комфортно, разговаривая с моделью на болезненные темы: о сексуальном насилии, ПТСР или желании причинить себе вред. Люди говорили, что чувствуют, что их никто не судит и они в безопасности".