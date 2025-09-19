ИИ обнаруживает скрытые признаки депрессии в выражении лиц студентов

Депрессия является одним из самых частых психических расстройств, однако ее ранние проявления нередко остаются незамеченными. Одним из характерных признаков состояния считается уменьшение выраженности мимики. При этом до сих пор неясно, сопровождаются ли легкая депрессия или так называемая субпороговая депрессия – состояние с умеренными симптомами, которое не соответствует диагностическим критериям, но повышает риск развития заболевания, – изменениями мимических реакций.

Чтобы изучить этот вопрос, исследователи из факультета гуманитарных наук Университета Васэда (Япония) проанализировали мимику японских студентов с помощью данных о лицевых движениях и технологий искусственного интеллекта. Результаты их работы были опубликованы в журнале Scientific Reports. Ученые предложили 64 японским студентам записать короткие видеоролики с самопрезентацией. Затем другая группа из 63 студентов оценивала выступающих по степени их дружелюбия, эмоциональной выразительности, естественности и приятности. Параллельно команда использовала систему искусственного интеллекта OpenFace 2.0, которая отслеживает микродвижения лицевых мышц, для анализа тех же записей.

Выяснилось, что студенты, сообщившие о симптомах субпороговой депрессии, воспринимались сверстниками как менее дружелюбные, менее экспрессивные и менее располагающие к себе. При этом их не считали особенно зажатыми, неискренними или тревожными. Это указывает на то, что речь идет скорее о снижении положительной мимической выразительности, а не о создании негативного впечатления. Анализ с помощью искусственного интеллекта выявил характерные микродвижения глаз и рта – такие как приподнимание внутренней части бровей, подъем верхнего века, растягивание губ и открывание рта. Эти почти незаметные изменения чаще встречались у студентов с признаками депрессии и коррелировали с ее выраженностью, хотя были слишком слабы, чтобы их могли уловить обычные наблюдатели.

Авторы подчеркивают, что работа проводилась среди японских студентов, что имеет значение, поскольку культурные особенности напрямую влияют на способы выражения эмоций. Такой метод может найти применение в сервисах психического здоровья, цифровых медицинских решениях и корпоративных программах заботы о сотрудниках, позволяя более эффективно отслеживать их психологическое состояние.