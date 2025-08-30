Уровень депрессии и стресса у учителей в Австралии в три раза выше национальной нормы

Девять из десяти австралийских учителей сталкиваются с высоким уровнем стресса, и почти 70% считают свою рабочую нагрузку непосильной. Это показало исследование Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее. В нем приняли участие около пяти тысяч педагогов начальных и средних школ по всей стране.

Результаты оказались тревожными: большинство учителей сообщили об умеренном или крайне высоком уровне стресса, более двух третей испытывают выраженные симптомы депрессии и тревожности, а показатели психического неблагополучия у педагогов в несколько раз выше национальных норм. Ключевым фактором оказалось ощущение неконтролируемой рабочей нагрузки, которое отметили почти 69% участников опроса. Оно напрямую связано с риском депрессии и намерением уйти из профессии.

Ситуация становится особенно критичной на фоне нехватки педагогов в стране, так как до трети учителей задумываются о досрочном уходе. Особенно тяжело приходится женщинам и педагогам в сельских и удаленных районах, у которых чаще фиксируются симптомы депрессии и мысли об уходе. Авторы исследования призывают к комплексным мерам поддержки, включая сокращение избыточной бюрократии, внедрение цифровых программ помощи психическому здоровью, системный мониторинг благополучия педагогов и реформы образовательной политики.

Само исследование проводилось с октября 2022 по май 2024 года при поддержке Института Black Dog и с использованием социальных сетей для привлечения участников.