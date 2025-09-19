x
19 сентября 2025
19 сентября 2025
19 сентября 2025
19 сентября 2025
Наука и Хайтек

Волосы могут "рассказать" о психическом здоровье детей

Исследования
Дети
время публикации: 19 сентября 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 10:59
Стресс в волосах: волосы могут рассказать о психическом здоровье детей
AP Photo/Vadim Ghirda

Ученые из Университета Ватерлоо установили, что хронический стресс может служить важным индикатором психических рисков у детей с длительными физическими заболеваниями и стать основанием для раннего вмешательства. Авторы работы отмечают, что высокий уровень кортизола в волосах – стероидного гормона – является надежным ранним сигналом, позволяющим выявить детей с хроническими заболеваниями, наиболее уязвимых к развитию психических нарушений. Это открытие помогает разрабатывать эффективные стратегии профилактики и лечения, направленные на укрепление их здоровья и качества жизни.

По оценкам, в Канаде примерно 40% детей страдают хроническими заболеваниями, и эта доля постоянно увеличивается на протяжении последних десятилетий. У таких детей риск столкнуться с психическими проблемами значительно выше, чем у здоровых сверстников, что ведет к снижению качества жизни, возникновению суицидальных мыслей и более высокой потребности в медицинской помощи. Данные свидетельствуют, что устойчиво высокий уровень стресса, определяемый по анализу волос, может быть полезным показателем для выявления детей с хроническими заболеваниями, которые находятся в зоне наибольшего риска развития психических нарушений. Это открывает путь к более ранним и точечным мерам поддержки.

В течение четырех лет ученые наблюдали за 244 канадскими детьми с хроническими соматическими заболеваниями, отслеживая уровень стресса по содержанию кортизола в волосах – биомаркера, отражающего его динамику. Выяснилось, что более двух третей участников имели стабильно высокий уровень кортизола. У этих детей чаще отмечались признаки депрессии, тревожности и других психических трудностей по сравнению с теми, у кого уровень гормона постепенно снижался.

Сопоставив эти результаты с данными об эмоциональных и поведенческих трудностях, исследователи обнаружили: дети, у которых кортизол снижался со временем, реже демонстрировали симптомы тревожности, депрессивные проявления и проблемы с поведением, чем те, у кого уровень гормона оставался постоянно высоким.

