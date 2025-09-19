Осьминоги используют разные конечности для разных задач

В то время как некоторые люди на танцполе с трудом координируют движения, осьминоги умело управляют восьмью чрезвычайно гибкими руками, выполняя самые разные действия – от поиска пищи до строительства убежищ и передвижения по морскому дну. Ученые заявляют, что провели подробное исследование такого рода: они не только проанализировали основные движения и мелкие детали поведения, но и показали, что, подобно приматам, грызунам и рыбам, осьминоги предпочитают задействовать определенные конечности для конкретных задач.

В статье, опубликованной в Scientific Reports, исследователи описали анализ 25 видеороликов по одной минуте каждый, снятых с 25 диких осьминогов трех разных видов. Съемки проводились в период с 2007 по 2015 год в шести местах – от Виго в Испании до Каймановых островов, каждое со своей уникальной средой обитания. Для каждого видео исследователи классифицировали поведение осьминога, например, перенос предмета или передвижение, а также сопоставляли его с конкретными движениями конечностей, такими как сгибание или оттягивание руки от тела.

Ученые также изучали, какие из четырех типов деформаций щупалец – укорочение, удлинение, сгибание или скручивание – использовались при выполнении каждого действия. В итоге команда выделила 15 видов поведения осьминогов и 12 типов движений рук. Некоторые действия, например ползание или атака с "парашютом", требовали сложной координации рук, тогда как другие, как плавание задом наперед, были менее трудоемкими. Кроме того, исследователи обнаружили, что на одной или соседних конечностях могут происходить несколько движений одновременно, и что все восемь рук способны выполнять любые действия и деформации. Хотя ученые не выявили предпочтения осьминогов к правым или левым конечностям, животные отдавали предпочтение передним рукам, а не задним: в целом по 12 типам движений соотношение составило 61% к 39% соответственно.

Дальнейший анализ показал, что передние две пары рук чаще использовались для тяги, подъема, опускания и сгибания. Задние две пары рук, напротив, преимущественно задействовались при ходьбе на ходулях (когда тело держится вертикально на руках) и при перекатывании (движение руки по типу конвейерной ленты), которое является ключевым для передвижения. Ученые подчеркивают, что эти результаты дают новое понимание того, как осьминоги координируют свои восемь гибких конечностей для выполнения сложных действий и одновременного решения нескольких задач. Более того, эти выводы могут оказаться полезными не только в изучении океанской жизни.