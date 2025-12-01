Карта библейской Святой Земли, напечатанная в 1525 году, дала представление о границах

Исследователь из Кембриджского университета показал, как карта библейской Святой Земли, опубликованная в 1525 году, повлияла на современные представления о государственных границах.

Пятьсот лет назад в Цюрихе была напечатана первая Библия с картой Святой Земли. Карту создал Лукас Кранах Старший для издания Ветхого Завета. При печати произошла ошибка: карта была перевернута, и Средиземное море оказалось на востоке. В Европе тогда так мало знали об этом регионе, что никто в типографии не заметил ошибки.

Несмотря на изъян, эта карта навсегда изменила Библию и повлияла на будущее человечества. Натан Макдональд, профессор Кембриджского университета называет эту карту одновременно и величайшим провалом и триумфом книгопечатания. Сегодня карты присутствуют практически во всех изданиях Библии.

Кранах опирался на средневековую традицию картографирования, восходящую к Иосифу Флавию. Флавий дал собственную интерпретацию книги Иисуса Навина, хотя она и не дает четкой картины расселения племен. Следуя Флавию, карта 1525 года показывает разделение Земли обетованной на двенадцать племенных территорий, помогая читателям разобраться в сложном библейском повествовании.

В контексте швейцарской Реформации буквальное толкование Библии было особенно важным. Карты показывали, что библейские события происходили в реальных местах. Рассматривая гору Кармель, Иерусалим, реку Иордан, Иерихон, люди как бы совершали паломничество на Святую Землю.

Макдональд утверждает, что библейские карты сыграли важнейшую роль в распространении и укреплении представлений о территориальной организации государств и политических границ.

С XVII века, когда печатные Библии получили массовое распространение, эти карты задавали миллионам читателей представление о том, как должен быть организован мир. Библейская модель четко разграниченных племенных территорий воспринималась как божественное установление. Текст, который изначально не был рассказом о политических границах в современном смысле, превратился в пример божественного устройства мира по принципу национальных государств.