x
30 ноября 2025
|
последняя новость: 17:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 ноября 2025
|
30 ноября 2025
|
последняя новость: 17:01
30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Нанопоровая технология, предложенная в Израиле, ускоряет анализ белков в тысячи раз

Стартап
Израильские ученые
Судоходство
время публикации: 30 ноября 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 16:35
Нанопоровая технология, предложенная в Израиле, ускоряет анализ белков в тысячи раз
AP Photo/Arnulfo Franco

Ученые из Хайфского Техниона разработали метод секвенирования белков, который работает в тысячи раз быстрее существующих подходов и открывает путь к революции в диагностике.

Технология профессора Амита Меллера представляет собой прорыв в анализе протеома – полного набора белков организма. В 2023 году журнал Nature назвал секвенирование белков на уровне отдельных молекул самой важной из семи перспективных технологий, особо отметив вклад группы Меллера в коммерциализацию этого направления.

Белки – фундаментальные строительные блоки организма, поэтому их быстрая и точная идентификация критична для понимания состояния здоровья человека. Существующие методы определения белков через нанопоры требуют сложных молекулярных моторов для замедления движения белка или создания антител к каждому белку, что ограничивает чувствительность метода и делает анализ дорогим и медленным.

Новый подход, описанный в журнале Nature Nanotechnology, позволяет точно контролировать движение белка через нанопору размером в несколько нанометров с помощью механизма stick-slip – чередования быстрого прилипания и скольжения. Когда белок проходит через пору, система регистрирует ионный ток, создавая уникальный электрический "отпечаток" молекулы. Затем модель машинного обучения декодирует эти сигналы, идентифицируя белки за доли секунды, что на порядки быстрее современных методов.

Исследование фокусировалось на аминокислоте цистеине, присутствующей в 97% белков человека, что делает подход применимым почти ко всем белкам организма. Команда уже работает над расширением метода на другие аминокислоты.

Технология открывает широкие клинические возможности – от диагностики рака до персонализированного лечения на основе простых анализов крови. Долгосрочная цель команды – создать интегрированную платформу для быстрой белковой диагностики в больницах и лабораториях.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 26 ноября 2025

ИИ лидирует по точности прогнозирования риска рака груди
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 14 ноября 2025

Древние вирусы влияют на формирование человеческой плаценты
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 11 ноября 2025

Подростки с мигренью втрое чаще страдают гипертонией. Израильское исследование
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 13 октября 2025

Израильский стартап с помощью собак и машинного обучения выявляет рак на ранней стадии