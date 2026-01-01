Большим белым акулам в Средиземном море грозит вымирание. Новое исследование

Популяции больших белых акул в Средиземном море стремительно сокращаются и находятся под угрозой исчезновения, а нелегальный вылов усиливает проблему. К такому выводу пришли американские ученые, работавшие совместно с британской организацией Blue Marine Foundation. По их данным, некоторые из наиболее уязвимых видов, включая белых акул, все еще появляются на рыбных рынках стран Северной Африки.

Белые акулы входят в список более чем 20 средиземноморских видов, защищенных международными соглашениями, что делает их ловлю и торговлю ими незаконными. Тем не менее, во время наблюдений за рыболовными портами на североафриканском побережье исследователи установили, что только за 2025 год там было убито не менее 40 особей. Журналисты BBC также нашли и проверили видеозаписи в соцсетях, где показана транспортировка мертвых акул, находящихся под охраной, в североафриканские порты.

На одном ролике запечатлено, как с рыбацкого судна в Алжире вытаскивают большую белую акулу. В другом видео из Туниса видно головы и плавники, предположительно принадлежащие короткоплавниковой мако – редкому и охраняемому виду – которые готовят к продаже. По словам руководителя исследования, доктора Франческо Ферретти из Университета Вирджинии, численность акул, и особенно белых, в Средиземном море за последние десятилетия резко снизилась.

Команда ученого работала в Сицилийском проливе – районе, который считается "последним убежищем" для нескольких исчезающих видов. Одной из задач экспедиции была установка спутникового трекера на белую акулу – то, чего ранее в регионе сделать не удавалось. Ученые использовали более трех тонн приманки – контейнер с замороженными остатками скумбрии и тунца, а также 500 литров тунцового масла, чтобы создать запаховый след, заметный на большие расстояния. Однако за две недели работы – при всем приманивании, анализе воды на присутствие ДНК акул и использовании подводных камер – им не удалось встретить ни одной белой акулы. Камеры лишь кратко зафиксировали синюю акулу. Пока экспедиция продолжалась, исследователи получили известие, что примерно в 20 морских милях от их базы рыбаками была поймана и убита молодая белая акула. Неясно, произошло ли это случайно или намеренно.

По оценкам команды, всего в этом районе было выловлено более 40 особей. Совместно с коллегами из стран Северной Африки ученые продолжают наблюдать за рыболовными портами региона. Материалы, собранные ими и BBC Forensics, подтверждают: охраняемые виды акул все еще вылавливаются, доставляются на берег и продаются на рынках Туниса и Алжира.