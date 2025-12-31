"Сафари" подводит итоги 2025 года: лев Сеэла проспал 7300 часов

Перед новым годом зоопарк "Сафари", как и многие другие организации, опубликовал итоги, рекорды и занимательные факты за уходящий 2025 год.

Так, за уходящий год питомцы зоопарка съели примерно 700 тонн овса, 180 тонн пшеницы и 150 тонн сена. Эти данные пресс-служба зоопарка внесла в категорию, названную "перекус года".

В номинации "качественный сон" безоговорочно победил лев Сеэла, который проспал за год 7300 часов – в среднем, лев спал 20 часов в сутки. В "Сафари" подчеркивают, что их любимец совсем не ленивый – он просто бережет энергию на следующий год.

Самая высокая рождаемость в 2025 году зафиксирована в стаде газелей Томпсона, которые принесли 95 детенышей. Газели так стремились побить рекорд, что два последних малыша в их стаде родились буквально за день до нового года.

Самым легким питомцем зоопарка "Сафари" назван австралийский палочник, вес которого составляет всего 25 граммов, а самым крупным – слон Йоси, который весит семь тонн.

Самым спортивным неожиданно для всех стал… один из смотрителей зоопарка, а не кто-то из животных. Том Берс из отделения приматов за год прошел 4140000 шагов.

В "Сафари" надеются, что новый 2026 год будет не менее интересным и захватывающим.